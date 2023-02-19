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НовостиОбщество19 февраля 2023 7:35

Роспотребнадзор помог калининградцам вернуть 26 тысяч рублей за некачественную технику

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

За неделю калининградцам с помощью специалистов отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора удалось вернуть 26 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Управления, деньги возместили за некачественный технически сложный товар, не подошедшую по размеру обувь и одежду.

Всего было рассмотрено 58 обращений граждан, вред составил 119 418 рублей.

8 хозяйствующих субъектов в досудебном порядке возвратили деньги потребителям, направлено 3 заключения в суд в целях защиты прав потребителя.