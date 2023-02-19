В Калининграде волонтеры очистили улицу на «Вагонке» от бутылок и мусора

Фото: Яна Лис.

В Калининграде прошел экологический субботник в районе «Вагонка», который собрал 10 волонтеров, в том числе неравнодушных жителей района.

Как рассказал «Комсомолке» участник акции Евгений Мосиенко, был убран участок от железной дороги вдоль улицы Ручейной до Проспекта Победы и прилегающая территория.

- Несмотря на то, что в этом районе находится спортивная площадка, это место для сбора маргиналов. Отсюда огромное количество бутылок, - говорит Евгений. – Мы собрали без малого 200 литров пластика, около 100 литров алюминиевых банок.

Весь мусор активисты отвезли в контейнеры для сбора раздельных отходов.