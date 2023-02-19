Житель Нестеровского района из-за самогона убил соседа и поджег его

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Трагедия случилась в поселке Высокое Нестеровского района. Там 46-летний мужчина зверски убил приятеля.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Калининградской области.

По версии следствия, утром 16 февраля мужчина пришел в гости к 67-летнему жителю поселка Высокое, начали выпивать. Во время возникшей драки гость минимум дважды пырнул ножом хозяина. Пенсионер умер на месте преступления.

«Желая скрыть следы убийства, обвиняемый облил тело приятеля машинным маслом и поджег, после чего направился в соседний поселок на работу», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар заметили соседи. Злоумышленника задержали оперативно. Он сообщил, что ссора возникла из-за того, что сам хотел забрать с собой остатки купленного им же самогона, что рассердило пенсионера.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.