С храма Кирилла и Мефодия начали демонтировать крест, который сломало штормовым ветром

В Калининграде на храме святых Кирилла и Мефодия на проспекте Мира начались ремонтные работы. Там, напомним, в субботу, 18 февраля, штормовой ветер повалил большой золотой крест с купола. Он надломился у основания, упал и повис на цепях. Никто не пострадал, а церковное имущество начали ремонтировать уже в воскресенье.

Об этом «Комсомолке» сообщили в храме равноапостольных Кирилла и Мефодия.

- Крест демонстрируем, осматриваем и оцениваем повреждения, делаем необходимый ремонт и ставим обратно. По срокам все зависит от необходимых работ, - сообщили в храме.

Отметим, в Калининграде на ликвидацию последствий шторма «Ульф» уйдет не меньше недели.