Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 февраля 2023 9:12

Калининградских мужчин приглашают на беседу с урологом в Женскую консультацию

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде Женская консультация на улице Пионерской, 1 проводит в понедельник, 20 февраля, необычное мероприятие. На него приглашают мужчин.

Как сообщается в региональном медицинском чате в Телеграм, в программе беседе су врачами-урологами и мастер-класс для будущих отцов по ухожу за новорожденными.

Также состоится арт-терапия для беременных женщин.

Отмечается, что все услуги в рамках акции бесплатны. Мероприятие пройдет при поддержке регионального минздрава и продлится с 13 до 15 часов 20 февраля.