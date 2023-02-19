Калининградских мужчин приглашают на беседу с урологом в Женскую консультацию

В Калининграде Женская консультация на улице Пионерской, 1 проводит в понедельник, 20 февраля, необычное мероприятие. На него приглашают мужчин.

Как сообщается в региональном медицинском чате в Телеграм, в программе беседе су врачами-урологами и мастер-класс для будущих отцов по ухожу за новорожденными.

Также состоится арт-терапия для беременных женщин.

Отмечается, что все услуги в рамках акции бесплатны. Мероприятие пройдет при поддержке регионального минздрава и продлится с 13 до 15 часов 20 февраля.