В Калининградской области военные провели ночную тренировку по отражению нападения диверсантов

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Военнослужащие ракетного соединения Балтийского флота отразили нападение условных диверсантов на полевой лагерь. Тренировку провели в ночное время, сообщает пресс-служба Балтфлота.

В ходе учебного мероприятия расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» совершили марши на полигон боевой подготовки и развернули полевой лагерь, оборудовав места стоянки техники и позиций пусковых ракетных установок.

Группа условных диверсантов совершила попытку нападения на полевой лагерь в ночное время, но военнослужащие отразили нападение и уничтожили диверсантов.

Отмечается, что к полевому выходу ракетчиков Балтийского флота привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.