В Калининград впервые привезли оружие XIX века из музея Тулы

. Фото: Музей Мирового океана.

В Калининград для выставки Музея Мирового океана «На абордаж!» привезли экспонаты из фондов Тульского государственного музея оружия.

Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, посетители выставки увидят флотский мушкетон 1788 года, солдатский пистолет 1813 года, револьвер Галана 1882 года. Предметы такого уровня прибыли в регион впервые.

Выставка рассказывает о развитии инженерной мысли и искусстве оружейников.

В экспозицию также войдут предметы из фондов Музея Мирового океана. Это морские кортики и коллекция крисов – прославленного оружия воинов страны тысячи островов.

Экспозиция работает с 22 февраля в выставочном центре «Пакгауз».