МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области 20 февраля

В Калининградскую область снова приходит непогода. Со второй половины дня понедельника, 20 февраля, ожидается усиление западного, юго-западного ветра 15-20 м/с, на побережье 22-24 м/с м/с.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС со ссылкой на прогноз Калининградского гидрометцентра.

Напоминаем единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.