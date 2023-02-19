Коронавирус выявили в 19 муниципалитетах Калининградской области

За сутки в Калининградской области выявили 210 новых случаев коронавируса.

Больше всего заболевших в Калининграде – 124 человека.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, по муниципалитетам случаи распределились так:

Нестеровский городской округ – 2 больных;

Багратионовский городской округ – 8 больных;

Озерский городской округ – 6;

Балтийский городской округ – 7;

Пионерский городской округ – 2;

Гвардейский городской округ – 9;

Полесский городской округ – 4;

Гурьевский городской округ – 7;

Гусевский городской округ – 5;

Светловский городской округ – 4;

Зеленоградский городской округ – 6;

Краснознаменский городской округ – 1;

Славский городской округ – 1;

Ладушкинский городской округ – 1;

Советский городской округ – 5;

Мамоновский городской округ – 3;

Черняховский городской округ – 13;

Неманский городской округ – 1;

Янтарный городской округ – 1.