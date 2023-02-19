Коронавирус выявили в 19 муниципалитетах Калининградской области

За сутки в Калининградской области выявили 210 новых случаев коронавируса.
Больше всего заболевших в Калининграде – 124 человека.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, по муниципалитетам случаи распределились так:
Нестеровский городской округ – 2 больных;
Багратионовский городской округ – 8 больных;
Озерский городской округ – 6;
Балтийский городской округ – 7;
Пионерский городской округ – 2;
Гвардейский городской округ – 9;
Полесский городской округ – 4;
Гурьевский городской округ – 7;
Гусевский городской округ – 5;
Светловский городской округ – 4;
Зеленоградский городской округ – 6;
Краснознаменский городской округ – 1;
Славский городской округ – 1;
Ладушкинский городской округ – 1;
Советский городской округ – 5;
Мамоновский городской округ – 3;
Черняховский городской округ – 13;
Неманский городской округ – 1;
Янтарный городской округ – 1.