Волейболистки «Локомотива» обыграли «Ленинградку» в Калининграде

Волейболистки калининградского «Локомотива» дома удачно сыграли с командой «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла 19 февраля в СК «Янтарный» на Сельме и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Локо».
Первый сет калининградские спортсменки провели блестяще. Во второй партии «Локо» не смог удержать лидерство – волейболистки совершали слишком много ошибок.
В третьем сете «Локомотив» сумел отыграть отставание и вышел вперед. Четыре эйса подряд от Татьяны Кадочкиной перевернули ход партии.
Итог игры – победа над сильным соперником.
Следующая игра «Локомотива» состоится 26 февраля на выезде с клубом «Динамо Краснодар».