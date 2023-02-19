Волейболистки «Локомотива» обыграли «Ленинградку» в Калининграде

Волейболистки калининградского «Локомотива» дома удачно сыграли с командой «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла 19 февраля в СК «Янтарный» на Сельме и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Локо».

Первый сет калининградские спортсменки провели блестяще. Во второй партии «Локо» не смог удержать лидерство – волейболистки совершали слишком много ошибок.

В третьем сете «Локомотив» сумел отыграть отставание и вышел вперед. Четыре эйса подряд от Татьяны Кадочкиной перевернули ход партии.

Итог игры – победа над сильным соперником.

Следующая игра «Локомотива» состоится 26 февраля на выезде с клубом «Динамо Краснодар».