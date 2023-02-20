В понедельник Калининград накроет шторм «Вилли»

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В понедельник, 20 февраля, Калининградская область окажется под влиянием нового циклона, который получил имя «Вилли». Синоптики ожидают, что он будет слабее бушевавшего в субботу шторма «Ульф».

Региональное управление МЧС уже опубликовало предостережение о предстоящем усилении ветра. По данным ведомства, стихия придет к нам во второй половине дня. Прогнозируется усиление западного, юго-западного ветра до скорости 15-20 м/с, на побережье - до 22-24 м/с.

Отметим, что эта информация пока не является официальным штормовым предупреждением.