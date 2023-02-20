За неделю заболеваемость ковидом в Калининградской области выросла на 16%

В Калининградской области снова растет заболеваемость ковидом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю прирост числа заболевших составил 16,8%. Зарегистрированы 1415 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала года ковид подтвердился у 5628 человек.

В большинстве случаев (96,1%) болезнь протекает в форме ОРВИ, у 0,4% заразившихся развилась пневмония.

- Доля детей в структуре заболевших на прошлой неделе снизилась с 11,9% до 8,9%. Увеличение числа заболевших отмечено только в возрастной группе до года (на 17,9%), - уточнили в Роспотребнадзоре.

Прирост числа заболевших взрослых составил 20,8%. Наибольший прирост - среди лиц старше 65 лет. Этим объясняется и увеличение числа госпитализированных в инфекционные стационары.