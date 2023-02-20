Калининград вошел в топ туристических авианаправлений на лето

Жители России начали планировать летние отпуска. Одним из самых популярных авианаправлений стало калининградское. Данные приводит сервис «Туту».

Около 93% ранних бронирований приходится на внутренние направления. Порядка 35% авиабилетов оформляется в Сочи, далее по популярности следуют Москва (9% спроса), Санкт-Петербург (7%), Калининград (6%) и Минеральные Воды (4,6%).

В топ-5 вошел перелет Москва – Калининград (средний чек туда-обратно 10 468 рублей). Чуть менее популярным стало направление Петербург – Калининград (средний чек туда-обратно 12 257 рублей).