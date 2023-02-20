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Губернатор Антон Алиханов поручил выделить деньги на восстановление дома Армина Мюллер-Шталя в Советске. Он считает, что объект после приведения в порядок можно использовать для расселения очередников.

Об этом глава региона сказал на оперативном совещании в областном правительстве.

- Нужно, чтобы его вернули в оборот. Служебный там фонд сделайте или чтобы очередников расселять. Нужно, чтобы здание перестало быть разрушающимся красивым тленом, по которому все вздыхают. Надо сделать предметом гордости, – сказал губернатор.