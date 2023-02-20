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НовостиОбщество20 февраля 2023 10:59

В Калининградской области снова объявлено штормовое предупреждение

Стихия разыграется во второй половине дня
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ

Региональное управление МЧС вновь объявило в Калининградской области штормовое предупреждение. По данным ведомства, в понедельник, 20 февраля, с 15.00-18.00 ожидается усиление западного ветра до 25 м/с.

Ожидается, что шторм продлится всю ночь. По прогнозу портала rp5.ru, ветер начнет ощутимо затихать только к 7 часам утра вторника.

Напоминаем, единый телефон службы спасения 101 (с мобильного также можно набрать 112, а со стационарного – 01).

Если вы стали очевидцем падения деревьев, обрывов линий электропередачи, падения или обрыва рекламных конструкций, сообщайте об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 59-64-00.