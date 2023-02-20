На Куршской косе волны разбили деревянную лестницу

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе подводят промежуточные итоги прошедшего шторма «Ульф». Там волны поломали деревянный спуск к морю на 23-м километре. Об этом «Комсомолке» сообщила пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова.

- Упало несколько деревьев и веток. Один переход чуть поломало волной, - сообщила она, отметив, что остальные переходы выстояли, но их засыпало песком.

На Куршской косе готовятся встретить еще один шторм – его ждут во второй половине дня 20 февраля.

- Надо дождаться конца штормового периода, провести обследование и только потом делать выводы и ремонты, - отметили на косе.