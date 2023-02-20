В Черняховском районе обнаружили свалку останков животных

В Черняховском районе обнаружили останки животных. В границах земельного участка, расположенного вблизи поселка Свобода, оказались разбросаны кости и шкуры мелкого рогатого скота.

По данным пресс-службы регионального Россельхознадзора, площадь свалки составила 50 квадратных метров.

Данные о биологических отходах на земельном участке сельхозназначения были собраны в рамках проверочных мероприятий, проводимых прокуратурой Черняховска.

«Материалы по результатам выезда направлены в прокуратуру Черняховска для принятия мер», - сообщили в ведомстве.