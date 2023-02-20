В мэрии Калининграда сообщили, кому отдадут поваленные штормами деревья

. Фото: мэрия Калининграда

На минувших выходных шторм «Ульф» повалил в Калининграде около 70 деревьев. Как выяснилось, им уже нашли применение.

- Древесину традиционно мы отправляем на нужды муниципальных бань, частично ее используют в благоустройстве ландшафтные парки, - сообщила на своих страницах в соцсетях мэрия Калининграда.

В администрации уточнили, что власти не будут возражать, если кто-то решит вывезти с территорий общего пользования лежащую древесину «для собственных нужд».

- При этом главное - не нарушать ПДД и правила благоустройства Калининграда, - отметили в мэрии.