Ситуация сложная: В Фонде капремонта рассказали о проблемах с домом на Баграмяна

Работы на доме на набережной Баграмяна, 20-24, планируют завершить в течение полутора месяцев. Об этом в эфире «Балтик плюс» сказал глава Фонда капремонта региона Олег Туркин в ответ на жалобы местной жительницы – она сообщила, что работы не проводятся и ремонт затянулся на два года.

- Мы в курсе ситуации. Там есть подрядчик «КЛГД Строй», он в первый раз работает с фондом. Ситуация у нас достаточно сложная с ним. Мы не раз подходили к тому, чтобы расторгнуть с ним договорные обязательства. Но решили довести работы с этим подрядчиком до конца, - сказал Олег Туркин.

Руководитель Фонда капремонта рассчитывает на то, что все работы в течение полутора месяцев будут завершены.

- Осталось выполнить мероприятия по цокольной части, доделать отмостку, есть замечания по парапетам на кровле, по отливам, нужно доработать крыльца. Заказана специальная износостойкая и нескользящая плитка под входные группы, - рассказал Олег Туркин.