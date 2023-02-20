В Калининграде возле музея «Бункер» откроют полевой кинотеатр

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В Калининграде музею «Бункер» исполняется 55 лет. 23 февраля 1968 года экспозицию «Бункера» увидел первый музейный посетитель. К дате приурочили праздник.

Как рассказали в пресс-службе музея, в четверг, 23 февраля, у «Бункера» с 11 часов будет концерт творческих коллективов гимназии № 40, преподавателей и студентов КГТУ, Калининградского любительского хора «Соль» и др.

С 11.00 до 14.00 будет работать полевой кинотеатр «Победа».

В программе также беседы с куратором музея, встреча с членами клубов военно-исторической реконструкции и др.

СПРАВКА «КП»

Бункер последнего немецкого военного коменданта Кёнигсберга генерала Отто фон Ляша был построен в начале 1945 года, использовался в качестве командного пункта немецкой обороны города в марте-апреле 1945 года. Вечером 9 апреля 1945 года в бункере представителями советского командования была принята капитуляция Кёнигсбергского гарнизона.

Длина сооружения составляет 42 метра, ширина - 15 метров, глубина - 7 метров. Состоит из 21 помещения, электрифицирован, оборудован системами связи, водоснабжения, канализации и вентиляции.