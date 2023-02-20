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НовостиОбщество20 февраля 2023 12:57

Таксист из Гусева погасил долг по штрафам ГИБДД после ареста автомобиля

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Судебные приставы Гусева арестовали автомобиль крупного должника по штрафам. Выяснилось, что житель Гусева регулярно нарушал правила дорожного движения, но не оплачивал штрафы, которых накопилось больше семи десятков на сумму 90 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Судебные приставы объявили Volkswagen Passat в розыск, сотрудники ГИБДД обнаружили авто в Черняховске – мужчина работал на нем таксистом.

Чтобы вернуть арестованную машину, мужчина перечислил на депозитный счет 120 тысяч рублей.

Арест снят, авто возвращено владельцу.