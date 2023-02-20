Срок сдачи онкоцентра в Калининграде перенесли на несколько месяцев

. Фото: Правительство Калининградской области

Срок сдачи онкоцентра перенесли на несколько месяцев. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Сергея Черномаза, который побывал на объекте в понедельник, 20 февраля.

- Мы ориентируемся, что это будет конец августа. Это окончательный ввод в эксплуатацию, - сказал чиновник и отметил, что все строительно-монтажные работы на объекте завершены, но есть проблемы с доставкой оборудования. Мы перешли на море, на контейнеризацию. Это единственное, что сдвинуло нас вправо по срокам. Если раньше автотранспорт мог это обеспечить в течение пяти дней, то контейнеризация занимает дополнительное время. С пяти дней мы ушли в полтора месяца. У нас нет каких-то тайн, но объективно реальность вносит свои коррективы, – сказал Черномаз.

По его словам, часть оборудования по-прежнему в пути.

- Предполагалось, что доставка из Великобритании, Гонконга и других стран займет 2-3 месяца, но сроки сдвинулись до апреля. Мебель для онкоцентра уже находится на складах РФ и Калининградской области, - отметил министр.