«Балтика» сыграла вничью с «Динамо» из Махачкалы

Калининградская «Балтика» продолжает сборы в Турции. В понедельник, 20 февраля, балтийцы сыграли против команды из первенства Первой лиги – махачкалинского «Динамо». Товарищеский контрольный матч завершился со счетом 2:2.

Счет на 12-й минуте игры открыл Гоча Гогричиани. Первый тайм остался за балтийцами. После перерыва «Динамо» сравнивает счет и выходит вперед 2:1.

В третьем тайме гол в ворота соперников забивает по пенальти Владислав Лазарев. Итог игры 2:2.

Следующую товарищескую встречу «Балтика проведет с «Сочи» 24 февраля.