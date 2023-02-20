В Калининграде найденный орден Красной Звезды передали родственникам участника войны

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Калининградской области.

В Калининграде родственникам красноармейца передали орден Красной Звезды, найденный на месте боев при штурме Пиллау.

Награду старший лейтенант Николай Фастовец получил летом 1943 в ходе боев в районе города Старая Руса. Спустя 80 лет орден передали семье Николая Степановича.

Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Как рассказал руководитель поисковой организации «Совесть» и член Общественного совета при Заксобрании Руслан Хисамов, орден был найден на окраине Балтийска среди фрагментов военной амуниции. Поиск родственников бойца начался в 2019 году и занял несколько лет.

Председатель заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин передал награду и наградной лист правнучке капитана Виктории Сапельниковой.

ДОСЬЕ «КП»

Николай Фастовец родился в 1911 году в Краснодарском крае. В рядах Красной армии с 1939 года. За время службы был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени. В конце войны воевал в Восточной Пруссии, участвовал в штурме Кёнигсберга и штурме Пиллау в подразделениях 33-й Гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Закончил службу Николай Семенович в 1946 году в звании капитана.