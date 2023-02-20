Калининград вошел в топ городов России по уровню развития зимнего плавания

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининград входит в число лидеров России по уровню развития зимнего плавания. Об этом сказал представитель правления Федерации зимнего плавания России Олег Докучаев по итогам калининградского этапа Кубка России сезона 2022/2023.

Соревнования провели на озере Шенфлиз: в течение трех дней на базе клуба закаливания и зимнего плавания «Янтарные моржи» умения показывали 122 представителя 37 городов РФ, а также граждане Польши, Германии и Беларуси.

По данным минспорта региона, дистанции варьировались от 25 до 200 метров, а температура воды не превышала +3 °C.

В копилке принимающей стороны осталось 47 медалей.

Как сказал Олег Докучаев, пример калининградской базы закаливания клуба «Янтарные моржи» может стать типовым для других областей: есть планы по созданию схожих по функционалу центров подготовки.