В Калининградском заливе перевернулась лодка, погиб рыбак

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Трагедия случилась в понедельник, 20 февраля. В 16.50 поступила информация о том, что в Калининградском заливе в районе Ушаково в 3 км от берега перевернулась пластиковая лодка с мотором.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на борту находились 3 человека.

«Один человек самостоятельно добрался до берега. Судьба двоих была неизвестна. В ходе спасательной операции, один из пропавших рыбаков, был обнаружен на берегу залива, без признаков жизни. Поиски третьего рыбака продолжаются», - сообщили в МЧС.

Отмечается, что лодка перевернулась из-за сильного ветра и поднявшейся волны.

На месте работают спасатели.

В МЧС сообщили, что все рыбаки находились в лодке без спасательных жилетов.

Ранее региональное управление МЧС вновь объявило в Калининградской области штормовое предупреждение. По данным ведомства, в понедельник, 20 февраля, во второй половине дня - усиление западного ветра до 25 м/с.