Лобовое столкновение: В Светлогорске в ДТП пострадали три человека

. Фото: УГИБДД Калининградской области

На дороге «Зеленоградск-Приморск» в районе Светлогорска случилось ДТП, в котором пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 49-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода», допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Мерседес».

В результате ДТП 61-летний и 60-летняя пассажиры автомобиля «Шкода», а также 19-летний водитель автомобиля «Мерседес» получили телесные повреждения.

Причины произошедшего устанавливают.