Лобовое столкновение: В Светлогорске в ДТП пострадали три человека

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Фото: УГИБДД Калининградской области
На дороге «Зеленоградск-Приморск» в районе Светлогорска случилось ДТП, в котором пострадали три человека.
Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 49-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода», допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Мерседес».
В результате ДТП 61-летний и 60-летняя пассажиры автомобиля «Шкода», а также 19-летний водитель автомобиля «Мерседес» получили телесные повреждения.
Причины произошедшего устанавливают.