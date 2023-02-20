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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 18:00

Лобовое столкновение: В Светлогорске в ДТП пострадали три человека

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

На дороге «Зеленоградск-Приморск» в районе Светлогорска случилось ДТП, в котором пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 49-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода», допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Мерседес».

В результате ДТП 61-летний и 60-летняя пассажиры автомобиля «Шкода», а также 19-летний водитель автомобиля «Мерседес» получили телесные повреждения.

Причины произошедшего устанавливают.