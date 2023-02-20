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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 19:07

Очевидцы снова сообщают о деревьях, упавших на дороги

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В Калининграде из-за порывов ветра снова падают деревья. Очевидцы сообщают о рухнувшем дереве в районе Голубых озер. Ствол перегородил дорогу.

На дороге затруднено движение.

Также сообщается о дереве, которое перегородило улицу Грекова.

На улице Каблукова упавшее дерево придавило припаркованный автомобиль.

Ранее региональное управление МЧС вновь объявило в Калининградской области штормовое предупреждение. По данным ведомства, в понедельник, 20 февраля, во второй половине дня - усиление западного ветра до 25 м/с.