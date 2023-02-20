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НовостиОбщество20 февраля 2023 19:58

Ушел от мамы: В Калининграде ищут 15-летнего школьника

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция объявила в розыск 15-летнего Алексея Солодовника. Сообщается, что он в понедельник, 20 февраля, около 11:30 ушел от матери, на ул. Коммунистической. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Был одет: синие штаны, темно-синяя зимняя куртка, синяя шапка, черные ботинки.

Школьник, предположительно может находиться по адресу: Калининград, пер. Кутаисский, 5.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Алексея Солодовника, просьба сообщить об этом по телефону ОМВД России по Московскому району г. Калининграда: 552-402, 552-403 или 02.