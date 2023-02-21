Актеры из Калининграда сыграли главные роли в продолжении сериала «Вампиры средней полосы»

. Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы» сыграли сразу два актера из Калининграда: Артем Ткаченко («Красная королева», «Папы против мам») и Анастасия Стежко («Полицейский с Рублевки», «ЗКД 2»).

Как сообщает пресс-служба ТНТ, на котором состоится телепремьера фильма, они исполнили главные роли вампиров: Артем сыграл героя Жана Ивановича, а Анастасия сыграла следователя Анну.

- Новый сезон обязательно удивит многообразием персонажей и их раскрытием. В сериале появляются уральские вампиры с другими взглядами на жизнь, на их взаимоотношения с людьми. Жанрово это тоже интересный сезон: с одной стороны, много и комедии, с другой – драмы и детектива тоже было достаточно, - говорит Анастасия Стежко.

В сериале также задействованы Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков, Лукерья Ильяшенко и др.

Второй сезон обещает много экшена: герои будут летать, драться, стрелять, ползать по стенам, фехтовать и разжигать костры ради проведения языческих обрядов. При этом и сама история станет мрачнее, жестче и тревожнее…

Премьера состоится 6 марта в 21.00 на ТНТ.