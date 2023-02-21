Где в Калининградской области установят фоторадары на неделе с 21 февраля до 6 марта

В Калининградской области в ближайшие две недели установят больше 15 фоторадаров. О местах размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации с 21 февраля по 6 марта сообщает пресс-служба «Безопасного города».
Где появятся комплексы:
1. На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийска;
2. На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;
3. На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
4. На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;
5. Автодорога «Переславское-Круглово» пос. Переславское в сторону пос. Кумачёво;
6. На 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;
7. На 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;
8. На 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;
9. На 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;
10. На 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону пос. Люблино;
11. На 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону микрорайона Чкаловск;
12. На 58 километре автодороги «Гвардейск-Неман» в сторону Гос.границы
13. Калининград ул. Планерная
14. На 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону пос. Ижевское
15. На 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону г. Светлый
16. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».