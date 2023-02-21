Установлена личность рыбака, утонувшего в Калининградском заливе

Обстоятельства гибели рыбака в Калининградском заливе выясняют следователи регионального управления Следственного комитета.

Возле поселка Ладыгино Багратионовского района в понедельник, 20 февраля, из залива водолазами МЧС было извлечено тело мужчины.

Как сообщает пресс-служба СУ СК региона, погибшим оказался 37-летний калининградец.

«По предварительным данным, погибший в компании двух приятелей, невзирая на объявленное штормовое предупреждение, без спасательных жилетов, на лодке вышел в Калининградский залив, лодка перевернулась. Один из рыбаков смог самостоятельно выбраться на берег и сообщил о произошедшем в экстренные службы», - рассказали в СК.

Поиски третьего мужчины продолжаются.