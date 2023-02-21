На Куршском заливе задержали браконьера с сетями

. Фото: Пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

На Куршском заливе сотрудниками Калининградской транспортной полиции был задержан браконьер. Он ставил сети и успел выловить 21 леща. Ущерб составил около 11 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте, было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что 26-летний житель Калининградской области ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Мужчине теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.