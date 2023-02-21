17 упавших деревьев и 8 помятых машин: Что натворил шторм «Вилли» в Калининграде

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде продолжают подсчитывать ущерб от шторма «Вилли», который бушевал со второй половины дня 20 февраля.

Как отметила глава администрации города Елена Дятлова, непогода принесла неприятности коммунальным службам.

Специалисты «Гидротехника» продолжают бороться с локальными подтоплениями в разных частях города, чистят ливневки.

В городе оказались помяты 8 автомобилей. Поступило 4 сообщения о повреждении балконов, кровли и других конструкций зданий и сооружений. Без света сидели жители Центрального района, на какое-то время пропало уличное освещение на Гоголя.

Всего насчитали 17 упавших деревьев.

- Все упавшие зеленые насаждения обязательно компенсируем. В этом году, так же как и в предыдущие годы, в городе будут проводиться восстановительные посадки, и мы обязательно высадим даже больше деревьев, чем у нас забрали всякие «Ульфы», «Вилли» и иже с ними, - пообещала Елена Дятлова.