В Советске уголовник обокрал прихожанку, пока она молилась в храме

Инцидент случился в одном из храмов Советска. Неизвестный похитил сумку, которую прихожанка оставила на скамейке в помещении церкви. Добычей злоумышленника стали 20 тысяч рублей, мобильный телефон, паспорт и банковские карты.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в течение суток сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали неоднократно судимого за кражи 35-летнего местного жителя. От сумки он успел избавиться, но остальное имущество было изъято.

Возбуждено уголовное дело.