Где в Калининграде не будет воды 21 февраля

В Калининграде во вторник, 21 февраля, намечен ряд отключений.

Как сообщает пресс-служба мэрии, «Водоканал» проводит на сетях в Ленинградском и Центральном районах плановые работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения. Так, до 16.00 без холодной воды останутся потребители по следующим адресам:

ул. Ф. Энгельса, 39, 45-77, 26-56,

ул. Чапаева, 35, 45, 34а, 42,

Яблоневая аллея, 28-50.

С 10.00 до 15.00 запланировано отключение холодной воды в домах на ул. Партизана Железняка, 1, 3, 17. До 17.00 не будет холодной воды на ул. Зеленой, 23, 70.