Стало известно, почему в Калининграде отменили фестиваль «Край света. Запад»

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Кинофестиваль «Край света. Запад», который проходил в Калининграде с 2019 года, в этом году не состоится. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе областного министерства по культуре и туризму, в предыдущие годы кинофорум проводили при поддержке Минкульта РФ и при областном софинансировании. В 2023 году на него денег не нашли.

«В этом году фестиваль не вошел в список мероприятий, поддерживаемых федеральным министерством, финансирование для него не предусмотрено. По этой причине было принято решение не проводить «Край света» в регионе в этом году, так как областного финансирования без поддержки федерального министерства для полноценной организации фестиваля будет недостаточно», - пояснили в региональном министерстве.

При этом творческие мастерские фестиваля для детей и подростков, которые работают в течение года, будут продолжены. На эти цели направлено 5 млн рублей от региона.