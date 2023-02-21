Девушки-парикмахеры из Калининграда попали в телешоу «Бьюти Баттл»

Калининградка Гуань Инь (справа) стала участницей шоу. Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Стилисты-парикмахеры из Калининграда Полина Веремеева и Гуань Инь стали участницами шоу «Бьюти Баттл». Им вместе с другими лучшими профессионалами из регионов России предстоит сразиться за звание стилиста номер один.

Проект стартует 25 февраля на ТНТ. Ведущей шоу станет певица Глюк’oZа.

- Я хотела оценить свои силы и посмотреть, на что способны мои задумки. Очень страшно было оказаться аутсайдером, но позже мой внутренний напор дал мне очень большую поддержку, - рассказала о съемках в шоу Полина Веремеева.

- Несмотря на баттл, все друг друга поддерживали. На площадке чувствовалась талантливая энергия и любовь к своей работе, - добавила Гуань Инь.

Как рассказали в пресс-службе ТНТ, членам жюри предстоит оценивать не только профессиональные качества участников, но и их стрессоустойчивость в нестандартных испытаниях.

В первых выпусках участники шоу будут работать в парах, и после каждого выпуска одна пара будет покидать проект. В финале останется всего трое.

Как наши землячки справятся с заданиями – узнаем уже 25 февраля в 8.00 на ТНТ.