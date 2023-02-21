В Калининграде убийца беременной женщины получил 20 лет колонии строгого режима

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Калининграде после решения присяжных вынесен приговор мужчине, убившему в 2009 году беременную сожительницу. Он получил наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Следствием и судом установлено, что в середине ноября 2009 года Шакман Эркенов в ходе ссоры задушил беременную сожительницу, тело сбросил в канализационный колодец во дворе на ул. Камской. Труп был обнаружен лишь в феврале 2010 года.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, долго преступление оставалось нераскрытым. Но следователи собрали данные, указывающие на причастность Эркенова к совершению преступления, несмотря на то, что тот после убийства уехал в Ставропольский край. Там он в июне 2010 года в составе преступной группы убил следователя военно-следственного подразделения СК России, после чего перебрался на Украину, откуда и был экстрадирован по запросу правоохранительных органов России.