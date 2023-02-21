Калининград занял 10-е место в рейтинге регионов России по качеству жизни

Рейтинг из 20 регионов России по качеству жизни составило Агентство стратегических инициатив, Калининградская область заняла в нем десятую позицию.

Составители топ-20 отмечают, что во время исследования одними из главных критериев были экология и чистота наряду с уровнем медицинского обслуживания, образования, жилья, инклюзивности и равенства, безопасности и социальной защиты.

Анализируя рейтинг, его авторы надеются получить обратную связь от жителей для понимания приоритетов развития территорий, отбора лучших проектов развития.