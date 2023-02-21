В корпусе-шаре Музея Мирового океана до конца года установят 29 аквариумов с морской водой

В новом здании-шаре Музея Мирового океана в Калининграде, завершить строительство которого планируется в 2023 году, установят 29 аквариумов площадью более 1,1 тыс. куб. м.

Аквариумы наполнят морской водой для содержания рыб и других обитателей различных морей и океанов.

Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика», который выступает заказчиком по проведению строительных работ.

- В настоящее время уже установлен и проверен на водонепроницаемость 21 аквариум. Также выполняются работы по монтажу их систем жизнеобеспечения, - рассказали в компании.

В новом здании появятся залы с экспозициями, лаборатории, аудитория для лекций на 140 человек, образовательный центр для детей.

Сейчас в шаре завершаются строительные работы, отделывают помещения. Комплекс зданий с шаром планируют завершить строить в 2023 году.