В Зеленоградске преступник ограбил особняк и скрылся на угнанном «Лэнд Крузере»

Мужчину, подозреваемого в угоне машины и квартирной краже, задержали зеленоградские полицейские. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент случился в начале февраля. 37-летний житель поселка Ушаково проник в дом в Заостровье.

Из особняка он вынес 20 тысяч рублей и ключи от внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

На угнанной машине он и уехал с места преступления в неизвестном направлении.

После задержания злоумышленника часть похищенного удалось изъять. Полицейские устанавливают местонахождение автомобиля.