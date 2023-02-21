Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 154 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 78 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 4,
Озерский городской округ – 4,
Балтийский городской округ – 5,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 3,
Полесский городской округ – 4,
Гурьевский городской округ - 10,
Гусевский городской округ – 7,
Светловский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 5,
Славский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 5,8
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 15,
Неманский городской округ – 1.