Калининградская спортсменка выиграла медали первенства России по адаптивному армрестлингу

В Орле прошли соревнования всероссийского класса среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Победителей чемпионата и первенства в борьбе на правой и левой руке, а также в двоеборье определяли 150 представителей сорока регионов РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, дебютного успеха на таком уровне добилась чемпионка калининградских соревнований прошлого года Кристина Федорова. Спортсменка из профильной калининградской спортивной федерации выступала среди девушек не старше 23 лет и весом до 50 килограммов.

Соперниц в такой весовой категории было пять. Калининградской спортсменке удалось одержать несколько побед, завоевав бронзу на левой руке и серебро на правой, что обеспечило еще одну серебряную медаль в зачете двоеборья. Кроме того, теперь она претендует на включение в состав сборной России для участия в чемпионате мира по пара-армрестлингу, летом запланированном в Казахстане.