С администрации Полесска взыскали 20 тысяч за нападение собак на детей

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С администрации Полесского района взыскали компенсацию морального вреда за нападение бродячих собак на детей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С февраля по март 2022 года на территории муниципалитета трое детей в возрасте от 11 до 13 лет подверглись нападению бродячих собак. В результате этого детям были причинены травмы.

Прокуратура подала в суд на администрацию, в результате чиновникам придется выплатить пострадавшим детям суммарно 20 тысяч рублей.