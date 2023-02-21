Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 февраля 2023 15:54

С администрации Полесска взыскали 20 тысяч за нападение собак на детей

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Александр Подгорчук

С администрации Полесского района взыскали компенсацию морального вреда за нападение бродячих собак на детей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С февраля по март 2022 года на территории муниципалитета трое детей в возрасте от 11 до 13 лет подверглись нападению бродячих собак. В результате этого детям были причинены травмы.

Прокуратура подала в суд на администрацию, в результате чиновникам придется выплатить пострадавшим детям суммарно 20 тысяч рублей.