В Калининграде осудили пенсионера за надругательство над 11-летним мальчиком

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В Калининграде вынесли приговор пенсионеру, обвиняемому в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел на Липовой аллее. 61-летний горожанин увидел около магазина 11-летнего мальчика, который продавал сирень. Подойдя к нему, он стал спрашивать ребенка о ценах на цветы, а затем, удерживая мальчика, совершил в отношении него действия сексуального характера.

Подозрительное поведение мужчины заметила проезжавшая мимо женщина. Она припарковалась и заставила пенсионера прекратить его действия.

Суд приговорил пожилого педофила к 12,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.