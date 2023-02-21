Калининград вошел в топ-3 направлений для патриотического туризма в феврале

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru на основании туристических заявок определил самые популярные города для патриотического туризма в этом месяце.

Возглавил рейтинг Санкт Петербург с 14% заявок. На втором месте оказался Калининград, а на третьем - Москва (6% и 4% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для патриотического туризма в феврале:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область 2477 р. / 5 ночей

2. Калининград, Калининградская область 19997 р. / 4 ночи

3. Москва, Московская область 2908 р. / 4 ночи

4. Тула, Тульская область 3466 р. / 3 ночи

5. Мурманск, Мурманская область 2577 р. / 3 ночи

6. Нижний Новгород, Нижегородская область 2860 р. / 3 ночи

7. Великий Новгород, Новгородская область 3461 р. / 3 ночи

8. Кострома, Костромская область 3080 р. / 2 ночи

9. Волгоград, Волгоградская область 2536 р. / 3 ночи

10. Смоленск, Смоленская область 2620 р. / 3 ночи