Жителю Советска ограничили свободу за незаконное хранение патронов и винтовки

В Советске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В течение почти 7 лет мужчина хранил в гараже 16 патронов различного калибра и самодельную однозарядную винтовку.

В ходе судебного заседания мужчина признался, что нашел сверток с патронами и винтовкой в ходе земляных работ.

Советский городской суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 9 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.