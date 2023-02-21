Проектировщики показали, как будет выглядеть восстановленный замок Рагнит в Немане

Фото: группа «Замок Рагнит» в «ВКонтакте».

В Сети презентовали проект приспособления руин замка Рагнит в Немане. Его фишкой стала контурная кровля, по сути – имитация крыши. Сделать ее решили после обследования руин исторического объекта. Об этом сообщается в группе «Замок Рагнит» во «ВКонтакте».

«По результатам обследований стало понятно, что не все стены могут выдержать тяжелую крышу из черепицы и для нее потребуется делать дополнительное укрепление стен, которое потребует очень больших финансовых затрат. Но даже они пока не помогут решить главную проблему», - пояснили проектировщики.

Еще одна проблема в том, что крышу замка нельзя восстанавливать в первоначальном исполнении, поскольку нет фотографий, где крыша Рагнита сделана с готическими фронтонами.

Однако есть фотографии замка, превращенного в тюрьму, где крыша уже в урезанном виде, не имеет элементов готики.

«Мы можем восстановить только тюрьму с ее сильно усеченной крышей и уничтоженными элементами готики, но такой вариант нас не устроил. И можно было потратить годы или десятилетия в попытках решить эту проблему, но столько времени нет ни у нас, ни у замка», - говорится в сообщении и поясняется, что для воссоздания исторического облика замка Тевтонского ордена сверху будет установлена фальшкровля, щипцы с пинаклями из металлоконструкций и подсветка.

Вопрос полного восстановления крыши остается открытым на будущее.

Ранее проект приспособления руин замка Рагнит прошел все согласования и экспертизы.