Калининградцы с инвалидностью пройдут 100 курсов реабилитации по социальному сертификату

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2023 году жители Калининградской области с инвалидностью пройдут сто курсов реабилитации по социальному сертификату. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Первые девять человек уже получили услугу.

«Федеральный закон позволяет привлечь к оказанию услуг в социальной сфере некоммерческие организации, обладающие соответствующей инфраструктурой. Благодаря их участию повышается качество и доступность помощи для граждан, - отметил заместитель министра социальной политики Алексей Фещак. - Реабилитационная программа очень востребована среди жителей региона. Поэтому в этом году количество сертификатов увеличено до ста».

Курс реабилитации проходит на базе общественной организации инвалидов «Ковчег» в полустационарной форме.

На территории реабилитационного центра созданы все условия для восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Также имеется возможность проживания и трудоустройства.

В стандарт индивидуальной программы входят следующие соцуслуги: массаж, физиопроцедуры и эрготерапия, занятия адаптивной физической культурой, консультации с психологом. Курс реабилитации длится 28 дней.